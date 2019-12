मालेगांव बम विस्फोट मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया का सामना कर चुकीं इस मामले में अभियुक्त और मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में छात्रों के एक समूह द्वारा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस पूरे वाक्य का एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, मध्य प्रदेश के भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में उपस्थिति के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे छात्रों से बुधवार को मिलने पहुंची भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को नारेबाजी का सामना करना पड़ा। विश्वविद्यालय में मौजूद नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI)के कार्यकर्ताओं ने ‘आतंकवादी वापस जाओ’ और ‘प्रज्ञा ठाकुर गो बैक’ के नारे लगाए।

वीडियो में दिख रहा है कि कार्यकर्ता आतंकी-अभियुक्त भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं।कार्यकर्ता का नारा होता है, “आतंकवादी वापस जाओं, आतंकवादी वापस जाओं। महात्मा गांधी के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में। छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में।”

इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर ने सख्त कदम उठाने की बात कही है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, “उन्होंने (एनएसयूआई कार्यकर्ता) कहा कि सांसद आतंकवादी है, ये शब्द अवैध और अशोभनीय हैं। उन्होंने संवैधानिक पद पर आसीन एक महिला सांसद का गाली दी है, वे सभी देशद्रोही हैं। मैं निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कदम उठाऊंगी।”

BJP MP Pragya Thakur: They said MP is a terrorist, these words are illegal & indecent. They abused a female MP, on a constitutional post, they are all traitors. I will definitely take action. #Bhopal #MadhyaPradesh (25.12.19) https://t.co/zVY1c8pIxP pic.twitter.com/N1QnuW0Rhu

— ANI (@ANI) December 25, 2019