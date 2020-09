बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता व निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद अभिनेत्री पायल घोष लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। इस बीच, पायल घोष का एक पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहां (बॉलीवुड) कोई भी रेप नहीं करता है, वह चांस मारने की कोशिश करते हैं। उनका यह ट्वीट अक्टूबर 2018 का है। पायल का यह ट्वीट वायरल होने के बाद लोग अब उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं।

पायल घोष का जो पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने लिखा था, ‘यहां कोई रेप नहीं करता। वह चांस मारने की कोशिश करते हैं। अगर आप कम्फर्टेबल नहीं हैं तो वहां से चले जाएं, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं।’ पायल के इस पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट जमकर शेयर किया जा रहा है और उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि, पायल का यह ट्वीट साल 2018 का है जो अनुराग पर आरोप लगाने के बाद वायरल हो रहा है।

#PayalGhosh in 2018 . Like I said , dont believe everything you get to hear or see. Let the truth prevails.. pic.twitter.com/C0XU0Zc8Wq — Rahul Verma ( RV ) (@RahulVerma4860) September 20, 2020

मीडिया से बात करते हुए पायल ने कहा था कि वह 5 साल पहले अनुराग कश्यप से मिलने उनके घर पर गई थीं। पायल का आरोप है कि अनुराग ने वहां पर उनके साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की थी। अनुराग कश्यप ने इस आरोप को निराधार बताया था और कहा था कि यह उन्हें चुप कराने के लिए किया जा रहा है।

पायल घोष ने शनिवार को सोशल मीडिया पर दावा किया था कि, ‘अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की और बहुत बुरा बर्ताव किया है। नरेंद्र मोदी जी कृपया इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करें। देश को पता चले कि इस क्रिएटिव आदमी के पीछे एक राक्षस है। मुझे पता है यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी सुरक्षा खतरे में है। प्लीज मेरी मदद कीजिए।’

वहीं, अनुराग कश्यप ने भी अपनी वकील के जरिए अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि वह इन आरोपों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अनुराग पर लगे इन आरोपों के बाद उनकी दोनों पूर्व पत्नियां और बॉलीवुड के अनेक सिलेब्रिटीज उनके सपोर्ट में सामने आए हैं।