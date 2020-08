देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य की स्थिति में शनिवार (15 अगस्त) को भी कोई बदलाव नहीं आया और वह जीवनरक्षक प्रणाली पर ही हैं। उनकी देखभाल करने वाले चिकित्सकों ने बताया कि मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है और विशेषज्ञों की एक टीम उनकी करीबी निगरानी कर रही है। 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी को सोमवार को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। इससे पहले उनकी कोरोना वायरस (कोविड-19) जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी।

अस्पताल ने एक बयान में कहा, ‘‘माननीय श्री प्रणब मुखर्जी की हालत आज सुबह भी पूर्ववत रही। वह अब भी जीवनरक्षक प्रणाली पर हैं। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और विशेषज्ञों की एक टीम करीबी निगरानी कर रही है।’’ मुखर्जी के कार्यालय ने स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हाल के वर्षों में किये गये ध्वजारोहण की तस्वीरें भी पोस्ट की और नागरिकों को शुभकामनाएं दी।

उनके कार्यालय ने उनकी ओर से ट्वीट किया, ‘‘मुखर्जी की ओर से उनका कार्यालय हाल के वर्षों के कुछ स्वतंत्रता दिवस समारोहों को याद करता है, उन्होंने काफी उत्साह से इनमें भाग लिया था… आज भी तिरंगा ऊंचा है।’’ ट्वीट में कहा गया है, ‘‘वह स्वस्थ हो रहे हैं, आइए एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और बहुलतावादी भारत का हम फिर से संकल्प लेते हैं जिसका वह समर्थन करते हैं तथा उम्मीद है कि वह हमारे राष्ट्र के उन मुख्य मूल्यों का समारोह मनाने के लिये यथाशीघ्र वापस आएंगे।’’

As he recuperates, let us re-pledge ourselves to a free, democratic and plural India that he stands for and hope that he is back to celebrate these core values of our Nationhood at the earliest. (2/2) pic.twitter.com/vPPear9LhQ

उनकी बेटी एवं कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी गत वर्षों में पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी के ध्वजारोहण करने की तस्वीरें ट्वीट की। शर्मिष्ठा ने कहा, ‘‘मेरे बचपन के दिनों में, मेरे पिता और मेरे चाचा गांव में हमारे पैतृक आवास में ध्वजारोहण करते थे। तब से, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने से वह कभी नहीं चूके थे। पिछले वर्षों के समारोहों की कुछ यादें साझा कर रही हूं। मुझे उम्मीद है कि अगले साल वह निश्चित रूप ऐसा करेंगे। जय हिंद।’’

In his childhood, my dad & my uncle would hoist National Flag at our ancestral home in village. Since then, he never missed a year to hoist tri-colour on Independence Day. Sharing some memories from last years celebration at home. I’m sure he’ll do the same next year. Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/SX0CVO8lW6

— Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) August 15, 2020