हिंदी समाचार चैनल ‘न्यूज 18 इंडिया’ के लिए काम करने वाले एंकर अमीश देवगन ने अपनी गिरफ्तारी की मांग बढ़ने के बाद सार्वजनिक रुप से माफी मांग ली है। अपने विवादित शो को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले ‘न्यूज 18 इंडिया’ के एंकर अमीश देवगन ने विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद वह सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लग गए।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमे अमीश देवगन एक न्यूज डिबेट में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करता नजर आ रहा है। जिसके बाद अमीश देवगन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है, डिबेट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर काफी रोष व्याप्त है।

अपने मथुरा-काशी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान अमीश देवगन ने हजरत ख्वाजा मोइनउद्दीन चिश्ती उर्फ गरीब नवाज को चिश्ती लुटेरा कहा। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होने कहा कि चिश्ती लुटेरा आया और उसके बाद लोगों ने धर्म बदला। इस दौरान उन्होने इस वाक्य को कई बार दोहराया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं, ट्विटर पर लोगों ने हैशटैग #ArrestAmishDevgan के साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लग गए।

News18India is owned by Reliance Group Chief Mukesh Ambani. We should write to Mr Ambani asking if he condones one of his media employees abusing a famous Muslim saint. BTW Hazrat Moeenuddin Chishti is revered by people from all faiths. pic.twitter.com/zzyzu0paZC

— Rifat Jawaid (@RifatJawaid) June 16, 2020