NEET-JEE Main Exam 2020: दिल्ली कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार (28 अगस्त) को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए और NEET-JEE Main परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए शिक्षा मंत्रालय के बाहर धरना दिया। शहर इकाई के प्रमुख चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस इकाई के कार्यकर्ता यहां शास्त्री भवन के पास एकत्र हुए, जहां शिक्षा मंत्रालय है और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि, उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “सरकार की विफलताओं के कारण ‘नीट-जेईई छात्रों’ की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को सभी हितधारकों की बात सुननी चाहिए और आम सहमति से फैसला लेना चाहिए।”

NEET-JEE aspirants’ safety should not compromised due to the failures of the Govt.

Govt must listen to all stakeholders and arrive at a consensus.#SpeakUpForStudentSafety pic.twitter.com/Y1CwfMhtHf

