देश और दुनिया में इस वक्त घातक कोरोना वायरस को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सभी लोग अपने-अपने अंदाज में इस खतरनाक कोरोना वायरस से बचने की और सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच, देश के प्रमुख उद्योगपति नवीन जिंदल की अगुवाई वाली जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ने भी खतरनाक कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है।

जेएसपीएल ने अपने कर्मचारियों के लिए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विश्व स्तर पर विस्तृत व्यवस्था की है, जिसमें इसकी अंगुल स्टील प्लांट भी शामिल है। जबकि अधिकांश कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है, कंपनी अपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता और आत्म-देखभाल के महत्व से अवगत कराने के लिए नियमित विज्ञप्ति जारी कर रही है। प्रत्येक यूनिट को समर्पित मेडिकोज की टीम यूनिट में कार्यरत लोगों की देखभाल की देखरेख कर रही है।

जेएसपीएल के अध्यक्ष नवीन जिंदल ने कंपनी टाउनशिप के भीतर और स्थानीय समुदाय में रहने वाले लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को अत्यधिक महत्व दिया है। कंपनी ने कहा कि जिंदल विशेष रूप से अपने सहयोगियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। जिंदल ने अपनी नेतृत्व टीम को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि लोगों, विशेष रूप से ईमर और बच्चों की देखभाल करते समय कोई कसर नहीं छोड़ी जाए।

We are all thankful to these women who have worked tirelessly in these testing times to prepare these masks. Good job team @JSPLFoundation https://t.co/yj2Dl2LCeL

