प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार (17 सितंबर) को अपना 70वां जन्मदिन मना रहे है। देश-विदेश से लोग उन्हें बधाईयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस मौके पर देश मे आज सुबह से ही ट्विटर पर #HappyBdayNaMo, #HappyBirthdayPMModi #NarendraModiBirthday और #NarendraModi ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इसी के साथ #NationalUnemploymentDay और #राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस भी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल है।

एक ओर भाजपा कार्यकर्ता पीएम मोदी का जन्मदिन ‘सेवा सप्ताह’ के रूप में मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इस दिन को #राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। आज सुबह से ही #राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस, #NationalUnemploymentDay जैसे हैशटेग ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में है। इस हैशटेग के साथ ट्वीट करके कई ट्विटर यूजर्स पीएम मोदी से पूछ रहे है, ‘रोजगार कहां है?’

इस बीच, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी #राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस हैशटेग के साथ एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “यही कारण है कि देश का युवा आज #राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस मनाने पर मजबूर है। रोज़गार सम्मान है। सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी?” अपने इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक ख़बर का लिंक भी शेयर किया है।

यही कारण है कि देश का युवा आज #राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस मनाने पर मजबूर है।

रोज़गार सम्मान है।

सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी? Massive unemployment has forced the youth to call today #NationalUnemploymentDay.

Employment is dignity.

For how long will the Govt deny it? pic.twitter.com/FC2mQAW3oJ — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2020

#राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस, #NationalUnemploymentDay जैसे हैशटेग के साथ तमाम यूजर्स ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से पूछ रहे है कि, ‘रोजगार कहां है?’

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

#राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस#NationalUnemploymentDay

Dear @narendramodi Ji with ur Efforts and Hardworking attitude Makes India one Of The Highest Unemployment Youths population in the World

Thanks For establishing this Milestone in Country #69K_शिक्षक_भीख_मांगने_की_कगार_पर @r9_tv pic.twitter.com/TRml5gPly2 — Abhishek Srivastava Joy 🇮🇳 (@MrLaLa9211) September 17, 2020

#राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस#NationalUnemploymentDay

Listen to the students.

Where is 2 crore jobs?

So plzz do something good for students on ur b'day.

And wish u very happy b'day, live healthier and longer 😃🎂 @PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/TTBC1zCxgp — मैं भी बेरोजगार (@DkNau212) September 17, 2020

Plz stop it…@PMOIndia

Youth are jobless…Youth are helpless..And you just want to torture youth… you don't want only that… you are doing that with youth.We don't want more religious fight.We want job.✅#राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस#NationalUnemploymentDay pic.twitter.com/jCMutg9hJK — Shivani Bajpai (@Shivani62781254) September 17, 2020