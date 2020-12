नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सुब्रह्मण्यम स्वामी पर सुनवाई में देरी कराने का आरोप लगाया

अपनी टिप्‍पणियों को लेकर अक्‍सर सुखिर्यों में रहने वाले केन्द्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले पर अपनी एक रिपोर्ट को ‘शुद्ध शरारत’ बताते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई की खिंचाई की है। उन्होंने यह बात समाचार एजेंसी की उस रिपोर्ट के बाद कहीं जिसमें बताया गया था कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल सिंह ने सुब्रमण्यम स्वामी पर नेशनल हेराल्ड केस पर सुनवाई में देरी कराने का आरोप लगाया था।

गौरतलब है कि, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बुधवार को भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी पर आरोप लगाया लगाया कि वह ‘‘पूरी तरह से अस्पष्ट अर्जी ’’देकर नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई में देरी करा रहे हैं। स्वामी ने यह मामला सोनिया और राहुल तथा अन्य के खिलाफ दायर किया है। कांग्रेस नेताओं ने स्वामी की अर्जी का विरोध करते हुए अदालत के समक्ष यह दलील दी।

PTI release in The Hindu is pure mischief. In my Application I had asked that SLP filed in SC by the Accused, given to Special Court by me, be admitted to by the Accused. I also asked the IT Order, on tax evaded of Rs. 414 crores, given to me u/s138 of IT Act, be admitted. Panic!

— Subramanian Swamy (@Swamy39) December 24, 2020