गाजियाबाद: मंदिर में पानी पीने गए मुस्लिम बच्चे की युवक ने बेरहमी से की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार

देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंदिर में पानी पीने पर एक मुस्लिम बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो गाजियाबाद जिले के डासना इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो में डासना में स्थित एक एक देवी मंदिर है। इस मंदिर में पानी पीने के बाद मुस्लिम बच्चे से मारपीट का वीडियो सामने आया था, जिस पर गाजियाबाद पुलिस ने एक्शन लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने देर रात करीब 2 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग आरोपी की इस हरकत की निंदा कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में आरोपी नंदन यादव पहले बच्चे से उसका नाम पूछता है। ये बच्चा अपना नाम आसिफ बताता है तो इसके बाद आरोपी सवाल करता है कि मंदिर में क्या करने के लिए गए थे। इस पर बच्चा जवाब देता है है कि मैं पानी पीने के लिए गया था। इसके बाद आरोपी उस बच्चे की बुरी तरह पिटाई करने लगता है।

What kind of sick person you have to be to mercilessly assault a child? His fault was that he went to drink water in temple. Hope @ghaziabadpolice arrest this sick man! He’s a danger to society! https://t.co/2PuYCHhQlH

— Rifat Jawaid (@RifatJawaid) March 12, 2021