मुंबई पुलिस ने भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को फिर से नोटिस भेजा है। दोनों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए पुलिसकर्मियों के समक्ष पेश होने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए 10 नवंबर से पहले पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। दोनों बहनें धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने के आरोपों का सामना कर रही हैं।

बान्द्रा पुलिस ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उसकी बहन रंगोली को यह नोटिस दिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेली को मुंबई पुलिस ने समन भेजकर उन्हें 10 नवंबर से पहले पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। बांद्रा पुलिस थाने में कंगना के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया गया था।

गौरतलब है कि, इसके पहले दी गई नोटिस पर कंगना ने घर मे विवाह होने की बात कहकर आने में असमर्थता जताई थी। इसलिए बांद्रा पुलिस ने अब दूसरी नोटिस देकर 10 नवंबर तक बुलाया है।

Mumbai Police summons actor Kangana Ranaut and her sister Rangoli to be present before it on November 10.

The summons pertain to an FIR registered against them after court orders on allegations that they tried to create a divide between communities through social media posts

— ANI (@ANI) November 3, 2020