दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) की मौत को लेकर पिछले कई दिनों से मीडिया में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही है। हाल ही में चर्चा था कि दिशा सालियान ने मौत से पहले आखिरी कॉल पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर पर किया था। अब मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की तरफ से इस दावे को झूठा बताया गया है। मुंबई पुलिस ने कहा कि दिशा सालियान ने आखिरी कॉल 100 नंबर पर नहीं बल्कि अपने एक दोस्त को की थी।

समाचार एजेंसी ANI के ट्वीट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने कॉल किए जाने को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर शुक्रवार को बयान दिया। मुंबई पुलिस ने कहा कि दिशा सालियान के फोन से आखिरी फोन उनकी दोस्त अंकिता को किया गया था। पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि दिशा ने आखिरी बार 100 नंबर डायल करने की कोशिश की थी यह दावा गलत है।

बता दें कि, मुंबई पुलिस की ओर से यह जानकारी ऐसे समय पर दी गई है जब सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर कई तरफ की खबरें और अफवाहें चल रही हैं।

The last call from Disha Salian's phone was made to her friend Ankita. The claims that she tried to dial 100 the last time, is false: Mumbai Police official #SushantSinghRajput's former manager Disha Salian was found dead on June 8 in Mumbai.

— ANI (@ANI) September 18, 2020