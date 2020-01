हमेशा अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की बेटी व अभिनेत्री हीबा शाह के खिलाफ मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने गैर संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया है। हीबा शाह पर एक वेटनरी क्लीनिक के दो कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल, मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला 16 जनवरी का बताया जा रहा है। ख़बरों के मुताबिक, हीबा शाह की दोस्त ने वेटरनरी क्लीनिक (जानवरों के क्लीनिक) में नसबंदी के लिए दो बिल्लियों के लिए स्लॉट बुक किए। लेकिन कुछ वजह से वो नहीं जा सकीं, इसलिए उनकी दोस्त की जगह पर हीबा दोनों बिल्लियों को लेकर वहां पहुचीं थीं। यहां के कर्मचारियों ने उन्होंने 5 मिनट इंतजार करने के लिए कहा। आरोप है कि कुछ मिनट बाद ही हीबा गुस्से में आ गईं और वहां काम करने वाले लोगों को धमकाने लगी।

वहां मौजूद कर्मचारियों के मुताबिक, जब उन्होंने इलाज से पहले हीबा शाह को बिल्लियों के इलाज के लिए पेपर साइन करने के लिए कहा वो और भड़क गईं और क्लीनिक स्टाफ को भला बुरा कहने लगीं। इसके बाद जब क्लीनिक के स्टाफ ने हीबा को जाने के लिए कहा तो वो 2 महिला स्टाफ के साथ मारपीट, गालीगलौज और भला बुरा कहने लगीं। बात इतनी बढ़ गई की हीबा वहां मौजूद स्टाफ से मारपीट करने लगी।

ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मुंबई पुलिस ने हीबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है।

Mumbai's Versova police have registered a non-cognizable offence against actress Heeba Shah (daughter of actor Naseeruddin Shah) for allegedly assaulting 2 employees of a veterinary clinic on January 16. pic.twitter.com/M2u4rdgGTL

SHOCKING! #NaseeruddinShah's daughter #HeebaShah was not the first who assaulted but staff pushed her first I got this CCTV footage which will demolish the Sanghi claims #DeepakJhoothaHai pic.twitter.com/N3awiOY2Na

