मशहूर गीतकार और कवि एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पेश ना होने के बाद मुंबई की एक अदालत ने सोमवार (1 मार्च) को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने एक फरवरी को कंगना रनौत को समन जारी कर एक मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। अभिनेत्री के सोमवार को पेश ना होने के बाद अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, कोर्ट में कंगना के वकील मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वह समन को हायर कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होनी है।

Kangana Ranaut's lawyer, who was present at the court, tells it that they want to challenge the summons in a higher court. Next hearing on 26th March. https://t.co/RK1PEZprJA

