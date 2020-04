कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की मंगलवार को घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संक्रमण पर रोक लगाने में लॉकडाउन के प्रभावी नतीजे मिले हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि दूसरे चरण में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पीएम मोदी संबोधन के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है। ट्विटर पर ऐसे-ऐसे मीम्स और जोक्स खूब वायरल हो रहे है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे।

दरअसल, कुछ लोगों को उम्मीद थी कि इस बार ये लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र ने देश में लॉकडाउन की अवधि को 19 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है, जो अब देश में 3 मई तक जारी रहेगा। पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लॉकडाउन की अवधि बढ़ने पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन के बढ़ने पर यूजर्स कई मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं, जिसे देखकर आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

Indian cricketer ROHIT SHARMA'S DANCE 😂😂#Lockdown2

Retweet and Like if you Love it. pic.twitter.com/0LMzV52re5 — Shubhankar Singh (@Shubhan01918840) April 14, 2020

PM :- " India mein lockdown 3 May tak chalta rhega "

Me :- #lockdown2 pic.twitter.com/wUVoFMWNcR — meme_mc69_ (@Mc69Meme) April 14, 2020

#Lockdown2 Modi ji extended lockdown to 3rd May but gave no task for Sunday. Thalis & candles rn- pic.twitter.com/rBNoNXFYVn — 🇮🇳AaYuu🇮🇳 (@A_BrahminGirlll) April 14, 2020

When Modi ji addresses the nation & end up without giving any Task.

Bhakt:#Lockdown2 pic.twitter.com/6v29btYizE — Khan Nafees (@im_nafees) April 14, 2020

Modi ji extended #Lockdown2 till

3rd may Me who get up at 11AM pic.twitter.com/L21r8PDqjv — Arman raza (@Armanra27976326) April 14, 2020

My reaction when Modi ji extended lockdown till May 3 🤣🤣🤪#Lockdown2 pic.twitter.com/609KIe2bxC — Ankit Kashyap (@AnkitJaiHind01) April 14, 2020

Lockdown extended till 3rd May

Those who are away from their homes:#Lockdown2 pic.twitter.com/VRtyMAcTOQ — Khan Nafees (@im_nafees) April 14, 2020

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिन क्षेत्रों में हालात खराब होने की आशंका नहीं होगी, वहां 20 अप्रैल के बाद कुछ राहत दी जा सकती हैं। उन्होंने नागरिकों से कहा, ‘‘ 3 मई तक पूरी श्रद्धा के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें।’’ मोदी ने कहा कि राज्यों एवं विशेषज्ञों से चर्चा और वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाने का फैसला किया गया है।