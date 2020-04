पीएम मोदी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में देश की ‘सामूहिक शक्ति’ के महत्व को रेखांकित करते हुए रविवार पांच अप्रैल को देशवासियों से अपने घरों की बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की अपील की। पीएम मोदी की इस अपील के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है। ट्विटर पर ऐसे-ऐसे मीम्स और जोक्स खूब वायरल हो रहे है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे।

दरअसल, पीएम मोदी के संबोधन के बाद #ModiVideoMessage, #9Baje9Minute, #PM Modi और #मोदी_मदारी_बंदर_कौन ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया। लोगों ने पीएम मोदी की अपील के बाद मजेदार मीम्स बनाए हैं और मजेदार फोटो शेयर कर बताया है कि लोग 5 अप्रैल को रात 9 बजे लोग कैसे उजाला करेंगे। पीएम के संबोधन के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मीम्स बना रहे है। ट्वीटर पर ऐसे-ऐसे मजेदार ट्वीट्स देखने को मिल रहे है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

*Girls on Sunday night when lights are off*#9baje9minute pic.twitter.com/iNbKSw26eH — D J 🎧 2.0 (@djaywalebabu) April 3, 2020

Modiji- I will be giving a video message at 9 am tomorrow People- Yes, he will be saying something important, we should definitely watch it. Modiji-#9baje9minute pic.twitter.com/TtiiwxWxrg — Go KaRuNa CaRuNa Go (@badapachtaoge) April 3, 2020

While the entire world is trying to come out of the ashes of devastation Modiji will throw you into darkness on 5th April. #9baje9minute #मोदी_मदारी_बंदर_कौन pic.twitter.com/qzpJvRYwQn — Hritik Kumar UKPCC (@Hritikukpcc) April 3, 2020

Meanwhile star bhakts at #9baje9minute be like 😂 pic.twitter.com/UOJw7fjchB — Baba MaChuvera 2.0 (@indian_armada) April 3, 2020

Modi – burn candles at 9 PM

.

. Bhakts – – 👇👇👇#9Baje9Minute pic.twitter.com/zxdTU4luSM — vicky Yadav (@VickyYadav_) April 3, 2020

Agar Diya Na Mila To Kya Karoge.?? Many option Mobile flashlight…ok

Torchlight……………ok

Burn anything …….ok

Ready for 5 April bhakt#मोदी_मदारी_बंदर_कौन All bhakt Thinking Right Now pic.twitter.com/Rl014hDe4i — MOHAMMED NESAR ( NADY ) die fan asim (@Nady77368600) April 3, 2020

दरअसल, बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि ‘‘हमें कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इसलिए पांच अप्रैल, रविवार को रात नौ बजे मैं आप सबके नौ मिनट चाहता हूं। आप घर की सभी लाइटें बंद करके, घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं।’’ उन्होंने कहा कि इस रविवार हम सबको मिलकर, कोविड-19 के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसका प्रकाश की ताकत से परिचय कराना है। हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है।मोदी ने लोगों से सामाजिक दूरी को बनाये रखने की अपील भी की।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी एक और प्रार्थना है कि इस आयोजन के समय किसी को भी, कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों या मोहल्लों में नहीं जाना है, अपने घर के दरवाज़े,बालकनी से ही इसे करना है।’’ मोदी ने कहा कि हमें सामाजिक दूरी बनाये रखने की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। इसे किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है।

" "