बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन और अभिनेत्री मीरा चोपड़ा को ट्विटर पर रेप की धमकियां मिल रही हैं। उन्‍होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मीरा चोपड़ा को दुष्कर्म की धमकियां देने वाले अभिनेता जूनियर एनटीआर के फैंस बताएं जा रहे हैं।

दरअसल, अभिनेत्री मीरा चोपड़ा ने ट्विटर पर फैन्स के साथ सवाल-जवाब का सेशन रखा था। इस दौरान किसी फैन ने मीरा से जूनियर एनटीआर के बारे में सवाल पूछा, मीरा ने जवाब में कहा कि वो जूनियर एनटीआर को नहीं जानती हैं, वो उनकी फैन नहीं हैं। मीरा चोपड़ा की इतनी से बात पर एनटीआर के फैंस नाराज हो गए और ट्विटर पर ही उन्‍हें भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। इतना ही नहीं उन्‍होंने मीरा को जान से मारने और रेप की धमकी भी दी।

इतना ही नहीं इस दौरान जूनियर एनटीआर के फैन्स ने मीरा चोपड़ा के माता-पिता को कोरोना वायरस से मरने की बात भी कही और साथ ही मीरा को पोर्न स्टार बताया। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर जूनियर एनटीआर को टैग करते हुए उनके फैन्स की इन हरकतों को ट्वीट किया है।

Putting some tweets out made my @tarak9999 fans. pic.twitter.com/si0n7YLD94 — meera chopra (@MeerraChopra) June 2, 2020

एक ट्वीट में मीरा चोपड़ा ने लिखा, ‘मुझे नहीं पता था कि मुझे बिच, वेश्या या पॉर्न स्टार कहा जाएगा वो भी केवल इसलिए कि मैं आपसे ज्यादा महेश बाबू को पसंद करती हूं। और आपके फैन्स मेरे पैरंट्स को ऐसी बातें भेज रहे हैं। ऐसी फैन फॉलोइंग के साथ आपको लगता है कि आप सफल हैं? मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ट्वीट नजरअंदाज नहीं करोगे।’

@tarak9999 i didnt kno that ill be called a bitch, whore and a pornstar, just bcoz i like @urstrulyMahesh more then you. And your fans will send my parents such wishes. Do u feel successful with such a fan following? And i hope u dont ignore my tweet!! https://t.co/dsoRg0awQl — meera chopra (@MeerraChopra) June 2, 2020

अपने अगले ट्वीट में मीरा ने लिखा, ‘मुझे नहीं पता था कि किसी का फैन होना अपराध है। जैसा कि जूनियर एनटीआर के फैन्स के ट्वीट आ रहे हैं, मैं सभी लड़कियों से खुलकर यह कहना चाहती हूं कि अगर आप जूनियर एनटीआर की फैन नहीं हैं तो आपका रेप, मर्डर, गैंगरेप किया जा सकता है या आपके पैरंट्स की हत्या की जा सकती है। ये लोग अपने आदर्श का नाम भी खराब कर रहे हैं।’

Well i didnt know not being somebodys fan was a crime.. i want to say this loud to all the girls that if you are not a fan of @tarak9999 , u could be raped, murdered, gangraped, ur parents could be killed as tweeted by his fans. They r totally spoiling the name of their idol. — meera chopra (@MeerraChopra) June 2, 2020

इस मामले में मीरा चोपड़ा को सिंगर चिन्मयी श्रीप्रदा का सपॉर्ट मिला है। उन्हें भी पहले सोशल मीडिया पर ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। श्रीप्रदा ने मीरा चोपड़ा को इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज किए जाने की सलाह दी है। मीरा चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर हैदराबाद पुलिस और ट्विटर से भी जूनियर एनटीआर के फैन्स पर कार्रवाई करने की अपील ही है।

@hydcitypolice @CyberCrimeshyd i would like to report all these accounts. They are talking abt gang banging, are abusive and death threatning. Unfortunately they are all @tarak9999 fanclubs. @Twitter i would request you to look into it and suspend these accounts. pic.twitter.com/7bBEz2fZHh — meera chopra (@MeerraChopra) June 2, 2020

मीरा चोपड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की कजिन हैं। मीरा बॉलीवुड के साथ तमिल और तेलुगू फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। अभिनेत्री मीरा चोपड़ा ने 2014 में फिल्म ‘गैंग ऑफ घोस्ट्स’ से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत की थी। बाद में उन्हें ‘1920 लंदन’ और ‘धारा 375’ जैसी फिल्मों में देखा गया।