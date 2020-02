केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार रात दो लाख रुपये के रिश्वत मामले में दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) है। वहीं, ओएसडी की गिरफ्तारी के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सिसोदिया ने गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए गोपाल कृष्ण माधव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा, “मुझे पता चला है कि सीबीआई ने एक GST इन्स्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ़्तार किया है। यह अधिकारी मेरे ऑफ़िस में बतौर OSD भी तैनात था। सीबीआई को उसे तुरंत सख़्त से सख़्त सजा दिलानी चाहिए। ऐसे कई भ्रष्टाचारी अधिकारी मैंने खुद पिछले 5 साल में पकड़वाए है।”

वहीं, समाचार एजेंसी एएनआई से मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘मुझे गिरफ्तारी की टाइमिंग से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी घूस ले उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टोलरेंस की नीति है।’

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia: I have no issues with the timing of arrest, whoever takes bribe should be caught immediately. We have zero tolerance for corruption. https://t.co/jZLiiFxE6w

