गार्गी कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सुलझा भी नहीं है कि इस बीच दिल्ली मेट्रो में एक लड़की के सामने अश्लील हरकत करने की शर्मनाक वारदात सामने आई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की एक महिला ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि दिल्ली मेट्रो ट्रेन में एक व्यक्ति ने उससे छेड़छाड़ की, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया।

महिला ने कई ट्वीट कर यह दावा किया कि बुधवार की रात जब वह मेट्रो ट्रेन से गुड़गांव लौट रही थी तो उसके सामने एक व्यक्ति ने अश्लील हरकत की। उसने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर आदमी की एक तस्वीर भी साझा की। डीएमआरसी को टैग करते हुए उसने अपने ट्विटर हैंडल से ग्रे जैकेट पहने और बैग लिए एक शख्‍स की फोटो भी शेयर की, जिसमें वह मेट्रो गेट के पास खड़ा नजर आ रहा है। पीड़‍िता ने कहा है कि वह गेट के पास दो सीटों वाली जगह पर बैठी हुई थी, जबकि यह शख्‍स उसके सामने खड़ा था।

लड़की ने बताया कि शाम को वह जॉब से घर लौट रही थी और मेट्रो के सातवें कोच के आखिर में लगी टू सीटर वाली सीट पर बैठी थी। सामने गेट के पास एक लड़का खड़ा था, जो चुपचाप लगातार उसकी तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद वह लड़का पीछे मुड़ा और फिर लड़की के सामने पैंट की जिप खोल दी। लड़की को सेक्शुअली हैरेस करने लगा।

आरोपी ने सामने की तरफ अपना बैग लटका लिया था, ताकि और किसी को उसकी यह हरकत नजर ना आए। लड़की के मुताबिक, वह लड़का करीब एक मिनट तक वही हरकत करता रहा। लड़की मेट्रो के फ्लोर की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद लड़का मेट्रो के दरवाजे की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया और फिर चुपचाप दूसरे कोच में चला गया।

(6/6)Contacted my friend later & she encouraged me to report it. Regret that I wasn't able to call him out there & then. Wish I could have gotten over the sickening, numbing feeling sooner, & taken action quicker. Sad that my 1st tweet is about a sexual harassment experience.

— Rashmi Singh Rana (@RashmiSinghRana) February 12, 2020