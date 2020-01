पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार (3 जनवरी) को निशाना साधते हुए सवाल किया कि वह भारत की तुलना बार-बार पाकिस्तान से क्यों करते हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में आयोजित एक रैली में कहा कि यह शर्म की बात है कि आजादी से 70 साल बाद भी लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा, ‘भारत एक बड़ा देश है जिसकी संस्कृति एवं विरासत समृद्ध है। आप हर मामले में पाकिस्तान का जिक्र क्यों करते हैं?’

उन्होंने भाजपा पर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के क्रियान्वयन को लेकर जानबूझकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके नेता एक दूसरे के विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘एक ओर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा, दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री एवं अन्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी।’

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Siliguri: He is the Prime Minister of India, but always talks about Pakistan. Why? We are Indians and we will definitely discuss about our national issues. https://t.co/XS28RuPp8L

— ANI (@ANI) January 3, 2020