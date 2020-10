महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे भाजपा छोड़कर एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि एकनाथ खडसे शुक्रवार को दोपहर दो बजे एनसीपी में शामिल होंगे।

जयंत पाटिल ने कहा कि मुझे पता चला कि एकनाथ खडसे ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। जयंत पाटिल ने कहा कि हमने फैसला किया कि एकनाथ खडसे को एनसीपी से जोड़ने का एक मौका देना चाहिए। शुक्रवार को दोपहर दो बजे एकनाथ खडसे आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल हो जाएंगे।

Eknath Khadse promoted BJP in Maharashtra over years. I've been informed that BJP Leader Eknath Khadse has resigned from his party. We've decided to give him an entry in NCP. He will be formally inducted into NCP at 2 pm on Friday: Jayant Patil, NCP Leader & Maharashtra Minister pic.twitter.com/3o1STFi7IH

— ANI (@ANI) October 21, 2020