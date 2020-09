भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मास्क न पहनने को लेकर एक बयान दिया था, जिसपर उनकी जमकर आलोचना हुई थी। इसके बाद अब उन्होंने अपने इस बयान को कानून का अवहेलना करने वाला बताते हुए माफी मांगी है।

नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को एक ट्वीट कर लिखा, “मास्क पहनने के बारे में मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस हुई है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप नहीं था। मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूँ। मैं स्वयं भी मास्क पहनूंगा। समाज से भी अपील करूंगा कि सभी मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।”

दरअसल, राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कई मौकों पर सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहने नजर नहीं आए थे। बुधवार को मीडिया से घिरे होने के दौरान उनसे पूछा गया था कि आप कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में तक मास्क पहने हुए नजर नहीं आते? इस पर उन्होंने कहा था कि ‘मैं कभी भी मास्क नहीं पहनता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।’

उनके इस बयान का वीडियो भी सामने आया था, जो सोशल मी़डिया पर खूब वायरल भी हुआ। अपने इस बयान को लेकर नरोत्तम मिश्रा सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोगों ने जमकर उनकी आलोचना की।

#WATCH Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra says, "I don't wear it" when asked why is he not wearing a mask at an event in Indore. (23.09.2020) pic.twitter.com/vQRyNiG3ES

— ANI (@ANI) September 24, 2020