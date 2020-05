देश में तेजी से फैल रहे घातक कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत में लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को 31 मई 2020 तक जारी रखने का निर्देश दिया है।

गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए कोरोना वायरस (कोविड 19) के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज रात 9 बजे राज्य के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे।

नई गाइडलाइन के मुताबिक, अंतरराजीय बस सेवा को शुरू कर दिया है। वहीं मेट्रो, हवाई सेवा बंद रहेंगे। इसके अलाव स्कूल, कॉलेज , मॉल और जिम को भी बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। वहीं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बिना दर्शकों के स्टेडियम खोलने की इजाजत दी गई है।

बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में चौथे चरण की लॉकडाउन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन का चौथा चरण नए रंग रूप वाला होगा।

National Disaster Management Authority (NDMA) also directs National Executive Committee (NEC) to issue modifications in the guidelines, as necessary keeping in view the need to open up economic activities while containing the spread of #COVID19. https://t.co/uHXVriHvoW

