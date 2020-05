लॉकडाउन में हंगामा: दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, देखें वीडियो

दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर एक गांव के सैकड़ों निवासियों ने हरियाणा शहर में प्रवेश ना दिए जाने पर पुलिस पर पथराव किया। यह घटना दिल्ली के बिजवासन से जुड़ी पालम विहार सीमा पर हुई। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक एक जिला अधिकारी ने बुधवार को बताया कि, गुरुग्राम सीमा से सटे सलापुर खेरा गांव के निवासियों ने गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर सीमा सील होने के बावजूद गुरुग्राम में जबरन घुसने की कोशिश की। जब घटनास्थल पर एकत्र हुए लगभग 1,000 ग्रामीणों को गुरुग्राम में सुबह 9 बजे के आसपास जाने से रोक दिया गया, इससे दोनों पक्षों के बीच अफरातफरी मच गई और फिर ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थर फेंके।

गुरुग्राम के पुलिस जनसंपर्क अधिकारी सुभाष बोकन ने कहा, “पथराव की घटना को ध्यान में रखते हुए, हमने स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की है।”

#WATCH Delhi: Locals pelt stones at police on Delhi-Gurugram border near Palam Vihar, allegedly after they were not allowed to cross the border into Gurugram. More details awaited. (Note – Abusive language) pic.twitter.com/FZ9PKInsuf

— ANI (@ANI) May 20, 2020