लॉकडाउन में खुली शराब की दुकानें, लोगों की लगी लंबी कतारें, देखें वीडियो

दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में सोमवार (4 मई) से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है जो 17 मई तक चलेगा। सरकार ने इस दौरान कुछ रियायतें दी हैं जिसके तहत रिहायशी इलाकों में शराब, पान, गुटखा की दुकानों को खोलने की अनुमति के साथ ही सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे जबकि मेट्रो, बस, स्कूल, काॅलेज, धार्मिक स्थल, सैलून, जिम और होटल-रेस्त्रां बंद रहेंगे।

हालांकि मेट्रो, बस, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, सैलून, जिम और होटल-रेस्त्रां बंद रहेंगे। राजधानी में शराब की दुकानों को खुलने का समय 10 बजे निर्धारित किया गया है लेकिन दुकानों के खुलने से पहले ही भीड़ उमड़ पड़ और लम्बी-लम्बी कतार नजर आई। दिल्ली में जो सरकारी कार्यालय आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, वहां शत- प्रतिशत कर्मचारी आएंगे जबकि गैर-जरूरी सरकारी सेवाओं में उप सचिव स्तर के ऊपर के अधिकारी और 33 प्रतिशत कर्मचारी और निजी संस्थानों को भी 33 फीसदी कर्मचारियों के आने की स्वीकृति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

इससे पहले रविवार को राजधानी में कोरोना वायरस के रिकार्ड 427 मामले सामने आये और कुल संक्रमितों 4549 पर पहुंच गई। राजधानी में कोरोना के सक्रिय मामले 3123 है जिसमें 76 आईसीयू और 13 वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली में 94 निषिद्ध क्षेत्र हैं।

राजधानी में सभी तरह की दुकानें, रिहायशी इलाकों की पान, गुटखा, शराब की दुकानें, जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी उनकी आपूर्ति श्रंखला, आईटी हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं को खोलने की अनुमति दी गई है। वैवाहिक कार्यक्रम में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत और मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार में 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी।

