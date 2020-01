निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड में मौत की सजा पाए चार मुजरिमों में से दो के वकील ने शुक्रवार (24 जनवरी) को यह आरोप लगाते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि तिहाड़ जेल प्रशासन कुछ खास दस्तावेजों को सौंपने में देरी कर रहा है।

वकील एपी सिंह ने यह आरोप लगाते हुए अर्जी लगाई कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने अब तक दस्तावेज नहीं सौंपे हैं जिनकी अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन सिंह (25) के लिए सुधारात्मक याचिका दायर करने के लिए जरूरत है। इस अर्जी पर शनिवार को सुनवाई होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो अन्य मुजरिमों- विनय कुमार शर्मा (26) और मुकेश सिंह (32) की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी थी। चारों मुजरिमों को अदालत के आदेश के अनुसार एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी पर चढ़ाया जाना है।

2012 Delhi gang-rape case: AP Singh, the lawyer for the convicts, once again moves an application before Patiala House Court. He says that Tihar Jail authorities are yet to release documents that are needed to file curative & mercy petitions for Vinay Pawan and Akshay (convicts). pic.twitter.com/IBWIeHsrgC

— ANI (@ANI) January 24, 2020