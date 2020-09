श्रीनगर के हावल इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गुरुवार (24 सितंबर) को कश्मीर के नामी वकील और टेलीविजन पैनलिस्ट बाबर कादरी की गोली मारकर हत्या कर दी। 40 वर्षीय वकील बाबर कादरी एक चर्चित चेहरे थे और कश्मीर मामलों की डिबेट में अक्सर दिखते थे।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने हावल इलाके में शाम छह बजकर 25 मिनट के आसपास वकील बाबर कादरी को करीब से गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। कादरी को एसकेआईएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वकील टीवी चर्चा में हिस्सा लेते थे और स्थानीय अखबारों में विचार पन्ना पर लेख भी लिखते थे, जिसे अलगावादी पसंद नहीं करते थे।

गौरतलब है कि, तीन दिन पहले उन्होंने एक ‘स्क्रीनशॉट’ ट्वीट किया था और जम्मू में पुलिस से उनके खिलाफ ‘‘दुष्प्रचार’’ करने वाले फेसबुक के एक उपयोगकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था।

कादरी ने अपने अंतिम ट्वीट में लिखा था, ‘‘मैं राज्य के पुलिस प्रशासन से शाह नजीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करता हूं, जो कि मेरे बारे में दुष्प्रचार कर रहा है कि मैं एजेंसियों के लिए काम करता हूं। इस तरह के बयानों से मेरे जीवन को खतरा हो सकता है।’’

I urge the state Police administration to register FIR against this Shah Nazir who has spread wrong campaign that I work for agencies. This un true statement can lead to threat to my life. @ZPHQJammu pic.twitter.com/utkurYpRzk

केंद्र सरकार के मुखर आलोचक बाबर कादरी ने इस साल 13 सितंबर को एक अन्य ट्वीट में कहा था, “जम्मू-कश्मीर में 370 को निष्प्रभावी बनाना और 35 ए को खत्म करना भारतीय लोगों के हित के लिए नहीं किया गया, बल्कि यह कैपलिस्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। मिट्टी और रेत का खनन अब कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जो गरीब कश्मीरियों की आजीविका का स्रोत था।”

Abolition of Art 370 and art 35 A was never done for the interest of Indian people rather it was done to promote capitalists. Soil & sand is being excavated by companies now,which was a source of livelihood to poor kashmiri .Jahlim and Hokarsar is being dredged out by companies

— Babar Qadri Truth (@BabarTruth) September 13, 2020