केरल में इडुक्की जिले के राजामलाई में पिछले चार दिनों से भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में करीब सात लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई श्रमिक लापता बताए जा रहे है, मौके पर राहत कार्य चल रहा है। वन अधिकारी और अन्य आपातकालीन सेवा के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। जिस जगह पर भूस्खलन हुआ वहां पर चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की कॉलोनी थी।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, अब तक पांच मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं जबकि कई लोगों को जिंदा निकाला गया है। आशंका जताई जा रहीं है कि, मृतकों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि घटनास्थल पर मेडिकल टीम और 15 एंबुलेंस को रवाना किया गया है।

#WATCH Kerala: Visuals from the landslide site in Rajamala, Idukki district. 7 bodies have been recovered from the site, so far.

Kerala Minister MM Mani says, "The rescue operation is underway. I will be going to Idukki." pic.twitter.com/SRlLVd60xn

— ANI (@ANI) August 7, 2020