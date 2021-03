जानें क्यों ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है ‘अजय देवगन कायर है’, यूजर्स बॉलीवुड अभिनेता को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला से नैतिकता सीखने की दे रहे है नसीहत

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अजय देवगन एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर मीडिया की सुर्खियों में आ गए। वहीं, बुधवार सुबह से ही ट्विटर पर हैशटैग #अजय_देवगन_कायर_है टॉप ट्रेंड्स में है। यूजर्स इस हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए अभिनेता को जमकर खरी-खोटी सुना रहे है और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ यूजर्स बॉलीवुड अभिनेता को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला से नैतिकता सीखने की नसीहत दे रहे है।

दरअसल, मंगलवार को मुंबई के फिल्म सिटी इलाके से घर जाते हुए अजय देवगन की कार को एक सिख युवक ने रोक लिया। इस सिख युवक ने बीचो-बीच सड़क पर अजय की गाड़ी को रोककर किसानों के समर्थन में न बोलने पर उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई। जिस शख्स ने अजय देवगन की गाड़ी रोकी वह एक्टर से बेहद नाराज था। इस वाक्य का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अजय को पंजाब के खिलाफ बता रहा है।

हालांकि, इस घटना के बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। सिख युवक के गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का अजय देवगन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। यूजर्स ‘शर्म करो’ लिखते हुए नाराजगी जताने लगे। ट्विटर पर बुधवार सुबह से ही हैशटैग #अजय_देवगन_कायर_है टॉप ट्रेंड्स में है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अजय देवगन को किसान आंदोलन के मामले में चुप्पी साधने पर उनकी आलोचना की है।

वहीं, कुछ यूजर्स बॉलीवुड अभिनेता पर कटाक्ष करते हुए नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला से नैतिकता सीखनी चाहिए कि कैसे उन्होंने शराब के लिए घृणा के कारण उनकी टी-शर्ट पर शराब ब्रांड का लोगो रखने से मना कर दिया था।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

Choose a personality to admire wisely. here a example ;

one side is a @amlahash who had refused to wear a kit that had the logo of Castle Lager, a South African beer

secondly, there is @ajaydevgn who is willing promote tobacco which cause cancer #अजय_देवगन_कायर_है pic.twitter.com/Vv5rYsiaCa

— Adv Rajdeep Singh Sandhu (@iofficialraj) March 2, 2021