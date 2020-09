केरल: 2 CPIM कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में 4 कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार

केरल पुलिस ने मंगलवार को मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की युवा विंग से जुड़े दो कार्यकर्ताओं की हत्या की साजिश का हिस्सा होने के आरोप में चार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इन चारों को सोमवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की हत्या रविवार को आधी रात के करीब हुई, जब माकपा के युवा विंग के कार्यकर्ता 24 वर्षीय हक मोहम्मद और 32 वर्षीय मिथिलाज को राजधानी के उपनगरों से लगभग 25 किलोमीटर दूर, वेंजारामुदू में बाइक पर आए पांच लोगों द्वारा तलवार और चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया।

The cold-blooded murder took close to midnight on Sunday,when 24-yr-old Haq Mohammed & 32-yr-old Mithilaj, both youth wing activists of #CPIM were hacked to death by five people who came on a bike armed with swords & knives at Venjaramoodu,about 25km from state capital's suburbs. pic.twitter.com/TW7YCz5CGU

