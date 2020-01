शशि थरूर का आरोप- केजरीवाल सरकार ने विकास से ज्यादा पैसे विज्ञापन पर खर्च किए

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल की तिरुअनंतपुरम सीट से सांसद शशि थरूर ने बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विकास से ज्यादा विज्ञापन और मार्केटिंग पर पैसे खर्च किए हैं।

शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, ‘आप ने दिल्ली में विज्ञापन और मार्केटिंग पर विकास से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं।’ दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल थरूर ने दावा किया, ‘पांच साल में एक भी नया अस्पताल नहीं बना। मौजूदा सरकारी अस्पतालों की भी अनदेखी की गई है।’

थरूर ने कहा, ‘आप सरकार ने 1000 मोहल्ला क्लीनिक का वादा किया था और सिर्फ 189 ऐसे क्लीनिक ही वह खोल पाई। इनमें भी 100 बेकार पड़े हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता भी सबसे खराब है।’

AAP spent more public money on advertising&marketing than on development.

• Not a single new Hospital opened in 5 yrs; existing Govt Hospitals neglected.

• Promised to open 1000 Mohalla Clinics; opened 189, of which 100 defunct.

• Delhi has the worst water quality in India

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 22, 2020