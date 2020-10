दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में रहने वाली एक कश्मीरी युवती ने ट्विटर के जरिए शिकायत की है कि उसकी मकान मालकिन ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की है। उसने कश्मीरी होने के कारण मकान मालकिन द्वारा निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपने साथ हुए कथित बुरे बर्ताव की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर से दी है।

पीड़िता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें मारपीट के कारण लगी चोटों को दिखाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि मकान मालकिन ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उस पर भी गौर किया जा रहा है।

पुलिस ने कहा कि उसे बुधवार को अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में रात 8.40 बजे ताला तोड़कर घर में चोरी होने की पीसीआर कॉल आई। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि पूर्वी कैलाश में मकान की चौथी मंजिल पर जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर जिले के राजबाग की निवासी नूर भट्ट और उसकी बहन किराए के कमरे में रहती हैं। यह कॉल मकान मालकिन तरुणा मखीजा ने की थी।

नूर ने अपने ट्वीट में कहा, मेरी मकान मालकिन एक आदमी के साथ मेरे घर में आई, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने मुझे और मेरे दोस्तों को आतंकवादी कहना शुरू किया, क्योंकि हम कश्मीर से हैं। हमें पीटा और हमारे पैसे छीन लिए।

So my landlady enters my house along with a man , that i have never seen in my whole life and starts to call me and my friends ‘TERRORISTS’ just because we are from KASHMIR that too, in front of a police official. They trespassed, broke in and our money, furniture.

— Noor (@noorbhat1998) October 14, 2020