कर्नाटक के मंत्री ने किया अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन, बोले- ‘राष्ट्र विरोधियों को गोली मिलनी चाहिए न कि बिरयानी’

दिल्ली में एक रैली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित ‘उकसावे’ वाले नारों के लिए कड़ी आलोचना का सामना कर रहे भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के समर्थन में आते हुए कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सी टी रवि ने कहा कि राष्ट्र विरोधियों को बिरयानी नहीं बल्कि बंदूक की गोली मिलनी चाहिए।

सीटी रवि ने केंद्रीय मंत्री के समर्थन में ट्वीट किया। बता दें कि, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी हाल ही में दिल्ली में एक चुनावी रैली में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर बरसते हुए लोगों को कथित तौर एक आपत्तिजनक नारा लगाने के लिए उकसाया था। बता दें कि, निर्वाचन आयोग ने उकसावे वाले नारे के लिए ठाकुर को मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

कर्नाटक के टूरिज्म मंत्री ने अपने ऑफिशल हैंडल से लिखा, ‘जो गद्दारों के खिलाफ बयान के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर हमला कर रहे है, वे वही लोग हैं जिन्होंने आतंकवादी अजमल कसाब और याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया, टुकड़े-टुकड़े गिरोह का समर्थन किया, सीएए के खिलाफ झूठ को फैलाया। राष्ट्र विरोधियों को गोली मिलनी चाहिए न कि बिरयानी। मैं अनुराग ठाकुर के साथ हूं।’

Those attacking Union MoS @ianuragthakur for His statement against Traitors are the ones who

✓ Opposed death to Terrorists Ajmal Kasab & Yakub Memon

✓ Supported Tukde Tukde Gang

✓ Spread lies against #CAA

Anti-Nationals should get Bullet not Biryani.#IStandWithAnuragThakur

— C T Ravi 🇮🇳 ಸಿ ಟಿ ರವಿ (@CTRavi_BJP) January 28, 2020