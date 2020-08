कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में हुए भर्ती

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बंगलूरू के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक दो दिन पहले श्री शिवकुमार के नमूने जांच के लिए एकत्र किये गये थे और मंगलवार को इसकी रिपोर्ट मिली जिसमें उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। बता दें कि, इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनकी बेटी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।

I had fever and have tested positive for the Corona Virus. I am doing well, but as a precaution have been hospitalized and am under the good care of doctors.

With your wishes and blessings, I will soon be back. I appeal to all those who came in contact with me to be cautious.

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) August 25, 2020