बॉलीवुड अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच का झगड़ा किसी से छिपा नहीं है और यही वजह है कि दोनों ने काफी समय से एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया है। इसी बीच, कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का एक वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों कलाकार काफी दिनों बाद एक ही मंच पर साथ दिखाई दे रहे है। इनके साथ बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मीका सिंह भी नजर आ रहे हैं।

दरअसल, हाल ही में एक शादी समारोह में कई सेलेब्स शामिल हुए थे। इस दौरान मीका सिंह, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर भी पहुंचे थे। वायरल वीडियो में मीका सिंह के साथ कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कपिल शर्मा और मीका सिंह जहां सदाबहार बॉलीवुड सॉन्ग ‘ऐ मेरी जोहरा जबी’ गा रहे हैं, तो वहीं सुनील ग्रोवर गाने पर डांस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है।

कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के इस वीडियो को मीका सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “भाई कपिल शर्मा बहुत मजा आया। इस बेहतरीन शाम के लिए धन्यवाद। भगवान कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखे।”

Had so much fun @KapilKumria bhaaji .. thank you so much for such a wonderful evening.. bro @KapilSharmaK9 and @WhoSunilGrover God bless you both.. https://t.co/whNpMKa72d

