उत्तर प्रदेश में कन्नौज के छिबरामऊ थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात घने कोहरे के बीच ट्रक और निजी बस की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 30 से अधिक यात्री गंभीर रूप से झुलस गए जिनमें 20 लोगों की मौत हो जाने की आशंका है। यूपी पुलिस मामले की जांच कर रही है, शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुये शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की मदद की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल घटनास्थल पहुंचकर राहत कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, “उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुए भीषण सड़क हादसे के बारे में जानकर अत्यंत दुख पहुंचा है। इस दुर्घटना में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।”

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, “कन्नौज में सड़क हादसे में बस और ट्रक के टक्कर में लगी भीषण आग से 20 लोगों की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर से आहत हूं। मृतकों के परिवार के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।”

वहीं, बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, “यूपी के कन्नौज में कलरात बस व ट्रक की भीषण भिड़न्त में 20 से अधिक यात्रियों की मौत अति-दुखद। सरकार पीड़ित परिवार वालों की तुरन्त समुचित सहायता करे व घायलों को बेहतर इलाज की व्यव्स्था करे।”

कन्नौज में हुए सड़क हादसे पर कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया, ‘बस में करीब 45 यात्री सवार थे। 25 लोगों को बचाया गया जिनमें से 12 को मेडिकल कॉलेज तिर्वा में भर्ती कराया गया है। जबकि 11 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। 2 लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है।’ आईजी ने बताया, ’18 से 20 लोग लापता है, हो सकता है कि उनकी मौत हो गई हो लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है।’

मोहित अग्रवाल ने बताया, ‘बस के अंदर शव बुरी तरह जल चुके हैं, हड्डियां तक बिखर चुकी हैं। इसलिए सिर्फ डीएनए टेस्ट से ही मौत के सही आंकड़ों का मालूम हो सकेगा। प्रथम दृष्टया मालूम हो रहा है कि बस में 8 से 10 शव हैं लेकिन नुकसान इतना अधिक है कि सिर्फ डीएनए रिपोर्ट की सही आंकड़ा बता पाएगी।’

IG (Kanpur range) Mohit Agarwal: The bodies are badly burned, their bones are scattered,so only a DNA test will determine the death toll. Prima facie bodies of 8-10 people seem to be on the bus but the damage is so extensive that casualties can be determined only through DNA test https://t.co/v7RR2Etnka

— ANI UP (@ANINewsUP) January 11, 2020