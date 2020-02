नागरिकता संशोधन कानून (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और एनआरपी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) नेता कन्हैया कुमार के काफिले पर बिहार के सुपौल में बुधवार (5 फरवरी) को पथराव किया गया।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, JNUSU के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार काफिले पर पथराव में घायल हो गए है। घटना के समय कन्हैया कुमार सुपौल में एक रैली को संबोधित करने के बाद सहरसा की ओर जा रहे थे। पथराव में दो वाहनों के शीशे भी टूट गए है। ख़बर लिखे जाने तक ये पता नहीं चल सका है कि हमला करने वाले किस पार्टी या संगठन से जुड़े हुए थे।

जानकारी के मुताबिक, शाम लगभग साढ़े पांच बजे सभा के बाद कन्हैया कुमार अपने काफिले के साथ सहरसा के लिए निकले थे। शहर के सदर थाना के पास 25-30 की संख्या में खड़े युवक सीएए, एनआरसी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। जैसे ही कन्हैया कुमार का वाहन आया, पहले कुछ लोगों ने काली स्याही फेंकी। काफिले में शामिल वाहनों के रुकते ही वहां जाम लग गया। इसी बीच पीछे से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।

Bihar: Former JNU Students Union leader Kanhaiya Kumar injured after stones were pelted at his convoy in Supaul, today. Kanhaiya was heading towards Saharsa, after addressing a rally in Supaul at the time of incident. More details awaited. pic.twitter.com/IzJhtWzxiB

— ANI (@ANI) February 5, 2020