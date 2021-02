‘तनु वेड्स मनु’ के 10 साल पूरे होने पर कंगना रनौत बोलीं- श्रीदेवी के बाद कॉमेडी करने वाली मैं इकलौती अभिनेत्री बन गई, जमकर हुई ट्रोल

अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्ख़ियों में रहने वाली भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने नए दावे को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है, लोग जमकर उनका मजाकर उड़ा रहे हैं। इस बार कंगना रनौत ने अपनी श्रीदेवी से की हैं।

गौरतलब है कि, कंगना रनौत हर दूसरे दिन एक नया दावा करती रहती हैं। कभी खुद को टॉम क्रूज से बेहतर स्‍टंट करने वाली बता देती हैं तो कभी मेरिल स्‍ट्रीप से खुद की तुलना कर देती हैं। कंगना ने अब एक नया दावा करते हुए कहा कि हिंदुस्‍तान में श्रीदेवी के बाद वह अकेली अभिनेत्री हैं, जो पर्दे पर सही मायने में कॉमेडी करती हैं।

दरअसल, ‘तनु वेड्स मनु’ कंगना के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्‍मों में से है। इस फिल्‍म को 10 साल पूरे हो गए हैं। इसी के जश्‍न में कंगना ट्विटर पर कुछ फैन्‍स के ट्वीट्स का जवाब दे रही थीं।

एक यूजर के ट्वीट का जवाब देते हुए कंगना ने लिखा, “मैं सतही/विक्षिप्त भूमिकाओं में फंस गई थी। इस फिल्‍म ने मेरे करियर के आयाम बदल दिए। यह मेनस्‍ट्रीम में मेरी एंट्री थी और वह भी कॉमेडी के साथ। क्‍वीन और दत्तो ने मेरे कॉमिक टाइमिंग को मजबूत किया और मैं अकेली अभिनेत्री बन गई, जिसने लिजेंड्री श्रीदेवी के बाद कॉमेडी की।”

I was stuck in edgy/neurotic roles, this film changed the trajectory of my career, was my entry in to mainstream that too with comedy, with Queen and Datto I strengthened my comic timing and became the only actress after legendary SriDevi ji to do comedy #10yearsoftanuwedsmanu https://t.co/WMXgPdi781 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 25, 2021

कंगना अपने इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। किसी ने कहा कि कमीडियन भारती भी उनसे अच्‍छी हैं। जबकि किसी ने कहा कि उनका यह दावा अपने आप में कॉमेडी है। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि क्‍या आपने कभी माधुरी दीक्ष‍ित का नाम सुना है?

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

You are not even an inch above or below to Sridevi ma’am. Just riding on success of 2-3 films and you compare urself to Meryl Streep. You better sit down on the ground.

😏😏😏 — ㅤ (@akshayanant) February 25, 2021

Edgy neurotic or playing yourself on screen. That's you nashedi, psycho.

And rajjo is your reality.

The main credit of TWM series goes to writer director, then music, then Madhvan, Jimmy Shergill and then you. Sit Down Karen. — Benaam (@Benaam01) February 25, 2021

Inter Fail "Velli Twitter Queen" ji, yr Frustration can b noticed clearly on yr posts nw a days. Finally u r a Looser. Neglected by everyone, due 2 yr nature. Yr Film career is over. Yr income has decreased & Depression has increased nw. Pls don't get caught in Drugs again🙏🙄🤣 pic.twitter.com/toXQZKWLYF — Chanakya (@Pradeep78451317) February 25, 2021

Inter Fail "Velli Twitter Queen" ji, need not to compare yrself with Sri Devi ji. U r nt even dust of her shoes. Yr career has been changed again. As u hv become a Dhaabeywali in Manali instead of a Bwood star. Chai beichker hi ab gujara kerna hai tumhey apney cafe Manali mein🤣 pic.twitter.com/Qty3VHCapN — Chanakya (@Pradeep78451317) February 25, 2021