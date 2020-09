हमेशा अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत अपने उस बयान पर जमकर ट्रोल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है?

दरअसल, कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया है। कंगना का आरोप है कि संजय राउत ने उन्हें मुंबई वापस न लौटने की धमकी दी है। बता दें कि, कंगना इस वक्त अपने होमटाउन में हैं।

कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, “शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुझसे कहा है कि मुंबई वापस न आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है?”

अभिनेत्री कंगना रनौत अपने इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

Such a brazen and shamless statement from half educated intellectual starlet just to be in good books of BJP/Modi you can abuse and call Mumbai as Pakistan, atleast one should have an iota of respect to city which has given her stardom and celebrity status. — Sanjay | ಸಂಜಯ್ (@sanjaysb1) September 3, 2020

What if my name was Khan, I was an actor and said that being in Mumbai felt like being in Pakistan Occupied Kashmir! Time to call out the rubbish that is being put out only to get attention.. 🙏 — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) September 3, 2020

She is saying that Mumbai feels like Pakistan Occupied Kashmir. Had the same thing said by KHANs, Bhakts would have labelled them anti-nationalist very moment. But everything is negligible when it comes to Bhakts and their Fathers and Mothers. These despicable need to be exposed. https://t.co/zC5ro2lD49 — JUST A FAN. (@iamsrk_brk) September 3, 2020

Sanghan @KanganaTeam says Mumbai is like "Pakistan Occupied Kashmir" . Do you remember a 19yo girl Amulya was arrested under sedition for saying "Pakistan Zindabad Hindustan Zindabad" ?? Will Mumbai Police arrest Kangana now?? — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) September 3, 2020

Can you imagine the outrage if Aamir or another Khan said Uttar Pradesh feels like Pakistan Occupied Kashmir? I dare the same bhakts, who told Aamir to leave the country to tell their mom Kangana to get out of the country too, since she doesn't feel safe. https://t.co/5OegAn5kvA — Zain – Sal (@aamirian_uk) September 3, 2020

दरअसल, बॉलीवुड से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कंगना रनौत ने कई बातें कही हैं। जिसके बाद भाजपा नेता राम कदम ने कंगना के लिए सुरक्षा की मांग की थी। इस पर अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार सुरक्षा दे सकती है, मूवी माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगता है।

कंगना के इस बयान के बाद संजय राउत ने कहा, “हम उनसे अपील करते हैं कि मुंबई ना आएं। आपके बयान से मुंबई पुलिस का अपमान हुआ है। गृह मंत्रालय को इसपर एक्शन लेना चाहिए।”