पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां की तबीयत खराब बताई जा रही है। दोनों को दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हास्पिटल में भर्ती कराया गया है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां में कोरोना वायरस (कोविड-19) जैसे लक्षण मिले हैं। उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। अभी उनकी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट नहीं आई है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी लोगों ने बताया कि दोनों को बुखार और गले में खराश की शिकायत है, जिसके बाद डॉक्टरों के कहने पर उन्हें सोमवार को ही साकेत स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दूसरे दिन उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि हालांकि अभी कोविड-19 की टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आई है। जिससे यह कन्फर्म नहीं हो सका है कि उन्हें कोरोना वायरस है या नहीं। बता दें कि, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था।

