मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रहे सियासी उथल-पुथल के बीच कांग्रेस से नाराज चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार (10 मार्च) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने सात कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री आवास में जाकर मुलाकात की।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वह आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 20 विधायक इस्तीफे के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ज्योतिरादित्य के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्हें भाजपा से राज्यसभा भेजा सकता है और केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है।

कांग्रेस में जारी उठापटक के बीच मध्य प्रदेश में भाजपा दफ्तर में भी हलचल तेज हो गई है। भोपाल में भाजपा दफ्तर पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक जारी है। इस बैठक में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद हैं।

मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रहे सियासी उथल-पुथल के बीच कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि, हमारी पार्टी नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही है। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, यह स्थिर है और यह अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी।

बता दें कि, मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा चल रहा है. यहां मुख्यमंत्री कमलनाथ का संकट बढ़ता हुआ दिख रहा है। सोमवार को करीब 20 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, आठ मंत्री सीएम कमलनाथ की सोमवार शाम को हुई बैठक में नहीं पहुंचे।

Madhya Pradesh Congress leader PC Sharma on Jyotiraditya Scindia: Talks are on with our party's leadership. There is no threat to our Govt,its stable and will complete its full term. pic.twitter.com/QcmIXPTqkg

