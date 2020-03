कोरोना वायरस: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा बोले- कलयुग में हम वायरस से नहीं लड़ सकते

चीन में महामारी का रूप धारण कर चुके खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में लगभग 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं। देश और दुनिया में इस वक्त इस कोरोना वायरस को लेकर चिंता का माहौल है। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है और इससे सतर्क रहने की सलाह दी है।

बता दें कि, कोरोना वायरस से इस समय पूरी दुनिया सहमी हुई है, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी कोरोना वायरस के कुल 147 मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में अब तक 148 केस सामने आए हैं, जिसमें से तीन की मौत हो गई है। बुधवार को न्यायालय ने वकीलों और लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें बड़े स्तर पर इस महामारी से लड़ाई लड़ने की जरूरत है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने कहा, इस तरह की महामारी हर 100 साल में फैलती है। कलयुग में वायरस से हम लड़ नहीं सकते हैं। वह आगे कहते हैं कि मनुष्यों की निर्बलता को देखिए, आप सभी हथियारों को तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप इस वायरस से नहीं लड़ सकते। हमें अपने स्तर पर इससे लड़ना होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, हम सभी को अपने-अपने स्तर पर इससे मुकाबला करना होगा, सिर्फ सरकार पर इसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम लड़ते हैं तो जरूर इस महामरी से पार पा सकेंगे। आपको अपने लिए लड़ना होगा किसी और के लिए नहीं।

जस्टिस अरुण मिश्रा के अलवा न्यायाधीश एमआर शाह ने वकीलों से अपील की है कि वह एक वकील के साथ ही चेंबर में आएं। वरिष्ठ वकील आर्यमान सुंदरम से बोलते हुए एमआर शाह ने कहा, आप सभी 5-6 वकीलों के साथ आते हैं। बार एसोसिएशन से भी अनुरोध है कि एक वरिष्ठ वकील को केवल एक वकील के साथ आना चाहिए। यह हमारे भले के लिए ही है।

SC Justice Arun Mishra observes, “These mahamaari happening every 100 years.” “Kalyug mein virus se hum fight nahi kar sakte.” He also says, "See the frailty of humans. You may devise all weapons. But, you can’t fight this virus. We have to fight this at our own level." #COVID19 https://t.co/0VNdYPcG8Z

— ANI (@ANI) March 18, 2020