देश के प्रमुख उद्योगपति नवीन जिंदल की अगुवाई वाली जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ग्रुप ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष (PM-CARES FUND) में 25 करोड़ रुपए की तत्काल मदद करने की घोषणा की है। 25 करोड़ रुपये के अपने दान की घोषणा करते हुए जेपीएसएल ने कहा, हम अपने माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं। बता दें कि, देश में तेजी से फैल रहे घातक कोरोना वायरस से अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों की संख्या 1637 पहुंच गई है।

कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल ने अपने पिता एवं समूह के संस्थापक ओपी जिंदल की पुण्यतिथि के अवसर पर इसकी घोषणा की। साथ ही कंपनी कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में हरसंभव मदद करेगी। पूर्व सांसद एवं कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल ने अपने ट्विटर पर लिखा, कोविड-19 के खिलाफ देश की जंग में सहभागी बनते हुए जेएसपीएल ने पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए का तत्काल योगदान दे रहा है। हम भविष्य में भी इस महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों में हरसंभव योगदान देना जारी रखेंगे।

