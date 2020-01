JNU हिंसा के विरोध में देशभर में प्रदर्शन, जानिए लाइव अपडेट

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) परिसर में रविवार की शाम को उस वक्त हिंसा भड़क गई थी जब लाठियों से लैस कुछ नकाबपोश बदमाशों ने छात्रों तथा शिक्षकों पर हमला किया, परिसर में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जिसके बाद प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा। घटना के बाद दिल्ली पुलिस के देरी से पहुंचने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

JNU में रविवार शाम हुई हिंसा में तकरीबन 30 छात्र घायल हुए हैं। इस मारपीट में छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष को काफी चोटें आई हैं। मुंबई-पुणे समेत देश के कई हिस्‍सों में बड़ी संख्‍या में लोग JNU में हुई हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच JNU हिंसा मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है।

जानिए लाइव अपडेट

देश की राजधानी में कभी पुलिस विद्यापीठ मे जाकर गोलिया बरसते हैं, तो कभी बुरखा पहनकर हमलावर विद्यापीठ मे घुसकर हमला करते है। सरकार के लोग CAA के काम में व्यस्त है, विद्यार्थी सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित नहीं: शिवसेना नेता संजय राउत

हम जेएनयू में हुई हिंसा की निंदा करते हैं,इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और AAP पूरे भारत की यूनिवर्सिटी में हिंसा का महौल बनाना चाहते हैं: प्रकाश जावड़ेकर

Union Minister Prakash Javadekar: We condemn the violence in JNU. This needs to be investigated. Congress, Communists, AAP and some elements want to create environment of violence in universities across the country. #JNUViolence pic.twitter.com/jfh4wtDkh6 — ANI (@ANI) January 6, 2020

पूरे देश ने जेएनयू परिसर में कल स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी और आतंक को देखा। यह सब जेएनयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस की निगरानी में हुआ, जो सीधे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नियंत्रित हैं: रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस

जेएनयू में कल हुई हिंसा पर जांच शुरू हो चुकी है, अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा मगर यूनिवर्सिटी को राजनीति का हब नहीं बनना चाहिए और न ही छात्रों को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए: स्मृति इरानी, केंद्रीय मंत्री

Union Minister Smriti Irani on #JNUViolence: Investigation has begun,so will not be right to speak on it now, but Universities should not be turned into hubs of politics, neither should students be used as political pawns. pic.twitter.com/Gor1mONKuM — ANI (@ANI) January 6, 2020

जेएनयू के डेप्युटी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की और हालात के बारे में जानकारी दी। (PTI)

जेएनयू केस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया, पुलिस छात्रों से पूछताछ और साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेगी। (PTI)

दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंगा फैलाने पर केस दर्ज कर लिया है। (PTI)

जेएनयू कैंपस में भारी पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। कॉलेज के छात्रों को आईडी कार्ड लेकर ही अंदर आने की परमिशन है।

Massive deployment of security personnel at Jawaharlal Nehru University; authorities only allowing students with valid ID cards enter campus. — Press Trust of India (@PTI_News) January 6, 2020

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से बात की। गृह मंत्री शाह ने उन्हें JNU के प्रतिनिधियों को बुलाने और उनसे बातचीत करने को कहा।

Sources: Home Minister Amit Shah speaks to Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal, requests him to call representatives from Jawaharlal Nehru University (JNU) & hold talks. #JNUViolence pic.twitter.com/CD8FsaCcnM — ANI (@ANI) January 6, 2020

वामपंथी छात्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) को बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय को गुंडागर्दी के केंद्र में बदल दिया है: गिरिराज सिंह

Union Minister Giriraj Singh on #JNUViolence: Left students are defaming Jawaharlal Nehru University (JNU), they have turned the University into a centre of hooliganism. pic.twitter.com/AmjPiEnB3r — ANI (@ANI) January 6, 2020

जेएनयू हिंसा में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती 23 छात्रों को डिस्चार्ज कर दिया गया है।

Delhi Police Sources: FIR registered in connection with violence in Jawahar Lal University yesterday. 23 students who were admitted to hospital have been discharged. #JNUViolence pic.twitter.com/eI3g7FOiU5 — ANI (@ANI) January 6, 2020

नकाबपोश लोगों को कैंपस में कैसे घुसने दिया गया? कुलपति ने क्या किया? पुलिस बाहर क्यों खड़ी थी? गृह मंत्री क्या कर रहे थे? इन सभी प्रश्नों के जवाब मिलने हैं। यह एक स्पष्ट साजिश है जिसके जांच की जरूरत है: कपिल सिब्बल

Kapil Sibal,Congress on #JNUViolence: How were masked people allowed to enter the campus? What did the Vice Chancellor do? Why was Police standing outside? What was the Home Minister doing? All these questions are unanswered. This is a clear conspiracy,investigation needed. pic.twitter.com/y4SkGfYOaZ — ANI (@ANI) January 6, 2020

लाठी और डंडों से लैस लोग बाहर से कैंपस में आए। विश्वविद्यालय में स्थिति गंभीर है। इसलिए, मैं अभी के लिए कैंपस छोड़ रही हूंः जेएनयू छात्रा

Delhi: A student of Jawaharlal Nehru University (JNU) seen today leaving the campus after a violence broke out yesterday evening, says,"People came from outside, armed with sticks and rods. Situation is grim in the University. So, I am leaving the campus for now." pic.twitter.com/cX4I1IEldS — ANI (@ANI) January 6, 2020

कल जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक चल रही है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री भी मौजूद हैं। (ANI)