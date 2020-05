झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के एक ट्वीट से सरकार की सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है। इस ट्वीट में मंत्री ने पंजाब के लुधियाना से एक ट्रेन चलने की सूचना दी थी, जिसे बाद में पुलिस ने इसे गलत बताया। इस ट्वीट के बाद पंजाब के लुधियाना पुलिस ने भी मंत्री को नसीहत दी है। इधर, भाजपा अब मंत्री पर गलत सूचना देने के लिए मामला दर्ज करने की मांग की है।

दरअसल, झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने पांच मई को एक ट्वीट करते हुए लिखा, “कल सुबह पंजाब से झारखंड के लिए 2 ट्रेनें खुलेंगी। पहली लुधियाना से( सुबह 10 बजे) और दूसरी जालंधर से (सुबह 11 बजे) चलेगी। घर वापसी के इच्छुक सारे श्रमिक बंधु कृपया समय से स्टेशन पहुंच जाएं।”

खबरों के मुताबिक, मंत्री के इस ट्वीट के बाद मजदूर रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी।

मंत्री के इस ट्वीट के जवाब में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस खबर को गलत बताते हुए लिखा गया, “इस तरह के संदेशों द्वारा हमारे लिए कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करने का हम अनुरोध करते हैं। आज लुधियाना से झारखंड तक कोई ट्रेन चलाने की योजना नहीं है। उन लोगों को सटीक तारीख और समय के साथ एसएमएस के माध्यम से सूचित करेंगे, जो अपने घर झारखंड जाना चाहते हैं।” एक अन्य ट्वीट में कहा गया, “हम ऐसे लोगों का डेटा संग्रह कर चुके हैं। वास्तव में ऐसे लोगों को स्टेशन लाने के बस बस भेजा जाएगा।”

we request not to create law and order problem for us by such messages. No train has been planned from ludhiana to jharkhand today. we will be informing the persons who want to go to jharkhand on their mobile through SMS with exact date and time. 1/2

— Commissioner of Police, Ludhiana. (@Ludhiana_Police) May 5, 2020