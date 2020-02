अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले मशहूर गीतकार और कवि एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने भड़काऊ बयान देने वाले ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता और प्रवक्ता वारिस पठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ भी एफआईआर की मांग की।

जावेद अख्तर ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, “मुझे खुशी है कि वारिस पठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। गिरिराज सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, जिन्होंने कहा कि सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए था। यह टिप्पणी करके उन्होंने न केवल भारतीय मुसलमानों का अपमान किया है, बल्कि भारतीय संविधान का भी अपमान किया है।”

I am happy that an FIR is registered against Waris pathan An FIR should also be registered against Giri Raj Singh forsuggesting that all Muslims should have been sent to Pakistan by making this comment he has not only insulted the Indian Muslims but the Indian constitution too

