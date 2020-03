अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले मशहूर गीतकार और कवि एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर और पूर्व पत्रकार मधु किश्वर ट्विटर पर आमने-सामने आ गए। दरअसल, हाल ही में मधु किश्वर ने एक कविता का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर को भी टैग किया था। गीतकार ने इसी ट्वीट पर मधु किश्वर पर पलटवार किया है।

दरअसल, हाल ही में मधु किश्वर ने एक कविता का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, “अकबरुद्दीन ओवैसी, जावेद अख्तर, राणा अय्यूब और सबा नकवी इत्यादि के लिए संदेश। ये लोग नरेंद्र मोदी या भाजपा से नहीं डरते हैं, बल्कि सोशल मीडिया से डरते हैं। जहां लोग खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और पार्टी लाइन से हटकर एक राजनीतिक ताकत के रूप में सामने आ रहे हैं।”

बता दें कि मधु किश्वर ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें पूजा तिवारी नाम की एक महिला एक कविता पढ़ती दिखाई दे रही हैं। कविता का शीर्षक है- ‘हां ये हिंदुस्तान हमारे बाप का है, दादा का है और दादा के दादा का है’।

They're afraid of social media giving this sentiment space for articulation & getting consolidated into a political force beyond party lines. pic.twitter.com/hW8zg1genT

विवादास्पद पूर्व पत्रकार यह ट्वीट उनपर ही भारी पड़ गया। उनके इस ट्वीट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी तीखी आलोचना की। वहीं, मधु किश्वर के ट्वीट का जवाब देते हुए गीतकार जावेद अख्तर ने लिखा, ‘मधु जी, हम दूसरे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन तब तक आप इस महिला से कहें कि पोएट्री पर थोड़ी रहम करें। हर लाइन कविता की तौहीन जैसी है।’

Madhu ji we can discuss the other issues mean while can you please ask this lady to have some mercy on poetry . Each and every line falls short of poetic syntax .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 23, 2020