कोरोना लॉकडाउन: जयपुर पुलिस के ट्वीट ने जीता लोगों का दिल, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

घातक कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू 21 दिवसीय लॉकडाउन 2 मार्च से शुरु हुआ है और 14 अप्रैल को खत्म होगा। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं, कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें इसके लिए हर राज्य की पुलिस हर तरीका अपना रही है। सड़कों पर समझाने से लेकर सोशल मीडिया तक पुलिस कई क्रिएटिव तरीके अपना रही है।

इस बीच, जयपुर पुलिस ने कोरोना को लेकर एक ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जयपुर पुलिस के इस ट्वीट लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जयपुर पुलिस ने अपने इस मजेदार ट्वीट्स से सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है। उन्होंने घूमने वालों को ‘मसक्कली 2’ सुनाने की सजा का ऐलान किया है।

पुलिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है उसमें ‘मसक्कली’ गाने की वो लाइनें लिखी हैं जो करंट सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। साथ ही वॉलपेपर में लिखा है कि अगर बिना मतलब घूमे तो कमरे में बंद करके ‘मसक्कली 2.0’ गाना लगातार सुनाएंगे। जयपुर पुलिस ने वॉलपेपर को शेयर करते हुए लिखा, “मत उडियो, तू डरियो ना कर मनमानी, मनमानी घर में ही रहियो, ना कर नादानी, ऐ मसक्कली, मसक्कली।”

जयपुर पुलिस के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, “जयपुर पुलिस को नमन।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “वाह पुलिस विभाग अच्छा चेहरा। यह मानना बेहद जरूरी मसक्कली मसक्कली।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “पुलिस का यह ट्वीट पर सराहनीय है”

बता दें कि, इससे पहले बीते दिनों मुंबई पुलिस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे वे लोग पूरे शहर को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। इस वीडियो पर आलिया भट्ट, सुनील शेट्टी और अजय देवगन सहित कई सिलेब्स ने पुलिस का वीडियो रीट्वीट करके शुक्रिया कहा। मुंबई पुलिस ने भी सिलेब्स का फिल्मी स्टाइल में मजेदार जवाब दिया था।

