बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जावेद जाफरी का दिल्ली हिंसा को लेकर किया गया एक ट्वीट इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। अपने इस ट्वीट के साथ इन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है।

जावेद जाफरी ने अपने ट्वीट में लिखा, “कोई धार्मिक मासूमियत नहीं, किसी की पवित्र पुस्तक पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन बस यह देखकर अफसोस होता है कि राजनेताओं द्वारा उकसाए जाने पर भारतीय ही भारतीयों को मार रहे हैं। यह देखें कि नफरत से भरी मानसिकता वाले लोग किसी धर्म और पवित्र पुस्तक पर किस तरह टिप्पणी करते हैं। ये वहीं हैं जिन्हें मैंने लगभग 3 साल पहले चेतावनी दी थी।”

अभिनेता जावेद जाफरी ने अपने इस ट्वीट के जरिए भड़काउ भाषण देने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। अभिनेता का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें, जावेद जाफरी लगभग हर समसामयिक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय जनता के सामने रखते नजर आते हैं।

no religious innuendo, no comment on anybody’s holy book, just a regret on Indians killing Indians incited by the politicians. Look how the same hate mindset comments on a religion and it’s holy book. These are the ones I had warned about 3 years ago https://t.co/Nx0VT7huQ3 https://t.co/VQTlTA5TJu

