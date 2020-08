जन्माष्टमी से पहले उत्तर प्रदेश के वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में 22 कोरोना संक्रमित मिलने से मंगलवार को सील कर दिया गया है। इस मंदिर के पुजारियों समेत 22 लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है, इनमें मंदिर के पुजारी भी शामिल हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार सुबह इन लोगों के जांच रिपोर्ट आने के बाद इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) मंदिर को सील कर दिया गया है। वृंदावन के अधिकांश मुख्य मंदिर महामारी के कारण भक्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं।

वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर ने कथित तौर पर भगवान कृष्ण के जन्मदिवस के मौके पर भक्तों के लिए शहर में वर्चुअल टूर की योजना बनाई है। बता दें कि, जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत में मंगलवार और बुधवार को मनाया जा रहा है।

वृंदावन धाम के इस वर्चुअल टूर में मुख्य मंदिरों में वैष्णो देवी मंदिर, चंद्रोदय मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, कृष्ण-बलराम वृक्ष, कालिया दाह घाट, मदन मोहन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, राधा दामोदर देव जी मंदिर, निधिवन मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर, चीर घाट और पवित्र शहर में बहने वाली यमुना नदी शामिल हैं।

ISKCON Temple in Vrindavan sealed after 22 people, including priests, from the temple tested positive for #COVID19, ahead of #Janmashtami.

Official says,"Movement of people has been restricted and the temple has been sealed." pic.twitter.com/K646uuJePU

— ANI UP (@ANINewsUP) August 11, 2020