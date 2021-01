“ए मेरे वतन के लोगों” गाने के बारे में गलत जानकारी देने पर इंडियन आइडल के जज विशाल ददलानी ने मांगी माफी, अर्नब गोस्वामी के कथित व्हाट्सएप चैट मामले में चुप्पी साधने के लिए दक्षिणपंथी ट्रोल पर साधा निशाना

बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और इंडियन आइडल के जज विशाल ददलानी ने अपने उस बयान पर मांफी मांगी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ गीत को लता मंगेशकर ने 1947 में नेहरू के लिए गाया था। इसके साथ ही विशाल ददलानी ने उन दक्षिणपंथी ट्रोल पर भी निशाना साधा है, जो अर्नब गोस्वामी के कथित व्हाट्सएप चैट पर चिप्पी साधे हुए है।

इंडियन आइडल के जज विशाल ददलानी ने सोमवार (25 जनवरी) को अपने ट्वीट में लिखा, “नेहरू के लिए गाए गए “ऐ मेरे वतन के लोगों” की तारीख में गड़बड़ी से कुछ दक्षिणपंथी मुझे नाराज दिखाई देते हैं। मैं अपनी त्रुटि के लिए माफी मांगता हूं।” ददलानी ने आगे कहा, “लेकिन इन कट्टर राष्ट्रवादियों ने एक बात नहीं कही जब #Chornab पुलवामा में 40 भारतीय सैनिकों की मौत को टीआरपी जीत के रूप में मना रहा था।”

I see a few right-wingers "offended" by my messing up the date of "Ae Mere Watan Ke Logon" being sung to Pt. Nehru. I apologise for my error.

These "staunch Nationalists" didn't say a thing when #Chornab celebrated the deaths of 40 Indian soldiers in #Pulwama as a TRP win. Odd.

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) January 25, 2021